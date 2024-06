Le giovanili dell'Use Empoli finiscono al 9° posto in italia

Noni in Italia. Gli Under 15 Eccellenza del Biancorosso Sesa chiudono una stagione che sarà ricordata a lungo. La finale nazionale di Anagni, infatti, è stata esaltante, con i ragazzi di Davide Elmi, Francesco Mazzoni e Giulio Vercesi (il preparatore fisico è Andrea Landi) che si sono fermati solo allo spareggio dei quarti perdendo contro Ancona e dopo aver battuto squadre del livello di Virtus Bologna e Nutribullet Treviso.

"Nella prima partita con Cantù – ricorda coach Elmi – abbiamo sofferto la fisicità dei lombardi che ci hanno raddoppiato a tutto campo, senza considerare che abbiamo pagato anche un po’ di comprensibile emozione. Siamo andati sotto 15-2 nel punteggio ma, a dimostrazione del carattere dei ragazzi, all’intervallo eravamo meno 10. Purtroppo ci è mancato il guizzo per poter tornare a contatto ed a quel punto è arrivata la sconfitta".

"Il giorno successivo – prosegue – avevamo di fronte la Virtus Bologna ed abbiamo giocato la partita tecnicamente migliore in assoluto non solo delle finali ma dell’intera stagione. Sia difensivamente che in attacco siamo stati perfetti e bravi a fare quello che avevamo preparato. Sempre avanti nel punteggio, abbiamo toccato anche il più 17 ed abbiamo controllato fino alla vittoria finale. A quel punto mancava la sfida con Treviso, la gara emotivamente più difficile. Abbiamo iniziato con alcuni errori difensivi ma, dopo una partita sofferta, nel finale siamo rientrati da meno 6 ribaltando il punteggio in due minuti. Direi quasi una prova da senior".

A quel punto lo spareggio con Ancona per l’ingresso nei quarti. "Mentalmente e fisicamente eravamo senza energie – aggiunge – mentre loro sono arrivati più riposati. Siamo scesi anche a meno 23 ed a quel punto, col solito cuore dei ragazzi, siamo tornati a meno 2. Nel finale sono inevitabilmente mancate le energie ed ai quarti è andata Ancona”. “Resta un po’ di rammarico – chiude – perché sulla carta potevamo anche essere migliori di Ancona ma sono mancate proprio le forze per l’ultimo guizzo. Resta il fatto che abbiamo chiuso la stagione in modo straordinario ed incredibile e quindi tutti i ragazzi meritano solo un grande applauso".

Tutti in piedi quindi per un gruppo che è cresciuto assieme nel corso degli anni e che ora si appresta a vivere nuove ed esaltanti sfide.

I tabellini delle finali di Anagni:

Cantù-Biancorosso Sesa 87-69

Gaini, Serra 2, Vaccari 8, Zaraffi 6, Tinti 5, Pelagotti, Migliorini 10, Mancini, Landi, Ramazzotti 18, Crociani 12, Dani 8. All. Elmi (ass. Mazzoni/Vercesi)

Virtus Bologna-Biancorosso Sesa 58-68

Gaini, Serra, Vaccari 2, Zaraffi 2, Tinti 23, Batani, Pelagotti 4, Migliorini 4, Mancini, Ramazzotti 11, Crociani 12, Dani 10. All. Elmi (ass. Mazzoni/Vercesi)

Biancorosso Sesa-Nutribullet Treviso 76-72

Gaini, Serra, Vaccari 11, Zaraffi 14, Tinti 25, Batani, Pelagotti, Migliorini 4, Mancini, Ramazzotti 8, Crociani, Dani 14. All. Elmi (ass. Mazzoni/Vercesi)

Biancorosso Sesa-Stamura Ancona 58-68

Gaini 2, Serra 3, Vaccari, Zaraffi 3, Tinti 27, Batani, Pelagotti, Migliorini 1, Mancini, Ramazzotti 4, Crociani 11, Dani 7. All. Elmi (ass. Mazzoni/Vercesi)

Fonte: Use Basket Empoli