Roma Club da tutto il mondo a Pistoia, ospite d'eccezione Giovanni Cervone

Nel prossimo weekend la città di Pistoia si colorerà di giallorosso. Arriveranno in città oltre duecento tifosi della Roma per il previsto raduno mondiale dei Roma Club organizzato dal Roma Club Città di Pistoia.

Sono confermati gli arrivi, oltre dei vertici dell’Associazione Italiana Roma Club, dei club provenienti dalla Finlandia, da New York, Parigi, Bruxelles, Madrid e Slovenia e da molte città del territorio nazionale.

I primi arrivi dei partecipanti già dal venerdì 14 che prevede la visita alla sede del club organizzatore della manifestazione ed a seguire la cena con intrattenimento musicale di Luca Floridi alla “trattoria Tini”.

La giornata clou sarà sabato 15 giugno che vedrà tra l’altro, per la gioia di tanti bambini, la presenza, nelle vie cittadine e nei luoghi in cui sono stati organizzati i vari eventi, della mascotte della AS Roma, Romolo.

Sin dalla mattina e fino a metà pomeriggio, nella galleria degli orafi, sarà esposta, con entrata libera, la collezione privata di uno dei più grandi collezionisti di maglie storiche della AS Roma nel mondo. Giacomo Conti, romanista di Forte dei Marmi, che dal 1989 colleziona tutte le maglie dei giallorossi.

Seguirà, alle ore 17.00, il “momento istituzionale” presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale di Pistoia, con la consegna di un riconoscimento, ai responsabili dei Roma Club partecipanti alla manifestazione, da parte del Sindaco, Alessandro TOMASI.

La carovana giallorossa si trasferirà quindi in Piazza della Resistenza presso i locali di “Fortezza 59” ove, alle ore 19.00, andrà in scena, con entrata libera, lo spettacolo teatrale, “Ago nel cuore”, con l’attore Ariele Vincenti per la serata dedicata all’indimenticabile capitano Agostino Di Bartolomei. A seguire la cena, presso lo stesso locale, che concluderà la “giornata romanista”.

Tantissime meravigliose sorprese allieteranno la serata, tra cui l’intrattenimento musicale con Emiliano Stella e, per la gioia dei bambini, la presenza in contemporanea delle mascotte della AS Roma, Romolo, e di Collodi, Pinocchio, che saranno propedeutici ad un’eventuale collaborazione in campagne di solidarietà in cui il Roma Club Città di Pistoia si è dimostrato sempre sensibile ed operativo.

E le sorprese non termineranno qui! Nel pomeriggio di sabato 15 arriverà in città un ex portiere giallorosso degli anni novanta, uno dei giocatori più amati dal popolo giallorosso, Giovanni Cervone! Il corazziere rimarrà in città fino alla mattinata di domenica e parteciperà con tanto entusiasmo ad alcuni eventi organizzati ed in particolare alla serata dedicata ad Agostino Di Bartolomei.