Ruba un cellulare in centro a Firenze, arrestato

Un 26enne è stato arrestato a Firenze per rapina. Il giovane, di origini georgiane, è stato sorpreso dalla polizia in piazza Frescobaldi. Lì gli agenti hanno notato un uomo che tratteneva per il braccio il 26enne: quest'ultimo avrebbe rubato il cellulare all'altro.

La vittima ha infatti raccontato di essersi fermato intorno alle 23.30 in prossimità della spalletta del ponte, quando due sconosciuti si sarebbero avvicinati con la scusa di chiedergli una sigaretta. Ma il malcapitato non avrebbe fatto in tempo ad acconsentire alla richiesta che uno dei due lo avrebbe colpito alla gamba con una ginocchiata, sfilandogli il telefonino dalla tasca. La vittima non si sarebbe tuttavia data per vinta, afferrandolo per un braccio.

Il rapinatore avrebbe allora passato il bottino al complice che, a sua volta, sarebbe subito afferrato e trattenuto con l’altro braccio dal legittimo proprietario dello smartphone. Nella confusione, il materiale autore della rapina sarebbe riuscito a liberarsi della presa, spogliandosi letteralmente del giubbino e della maglia.

Riafferrata poi la refurtiva dalle mani del suo complice, sarebbe infine riuscito a darsela a gambe a petto nudo, riuscendo a far perdere le sue tracce per le strade del centro. I poliziotti hanno definitivamente bloccato il secondo uomo, finito nei guai per aver comunque avuto un ruolo nell’episodio.