Volo del Ciuco, oltre 200 figuranti e un grande successo

L’edizione 2024 del Volo del Ciuco, che si è svolta sabato 1 giugno – preceduta, quest’anno – da alcuni eventi realizzati in collaborazione con la Associazione turistica Pro Empoli – ha ottenuto un notevole successo di partecipazione. La sera del volo, la sola piazza Farinata degli Uberti, era gremita di oltre tremila spettatori, richiamati dal tradizionale volo del ciuco, ma anche dall’inaugurazione della nuova illuminazione interna del Campanile della Collegiata di Sant’Andrea. Senza contare le centinaia di persone che, lungo il tragitto che ha toccato tutte le strade del classico “Giro di Empoli” e piazza della Vittoria, del corteo storico, nel quale oltre 200 figuranti rapprendano scene medievali, anche grazie al fatto che quest’anno, come ogni anno, sono stati esibiti molti abiti nuovi, realizzati dalle donne dell’Auser.

Successo ha ottenuto anche il mercatino degli artigiani che è stato allestito fin dal mattino di sabato nella piazza Farinata degli Uberti.

Ovviamente una manifestazione come il tradizionale Volo del ciuco deve la sua ottima riuscita a una molteplicità di persone e di associazioni che, come Compagnia di Sant’Andrea, associazione che organizza l’evento, ci teniamo a ringraziare.

La Regione Toscana, gli uffici, i vigili urbani e gli operai del comune di Empoli; Don Guido Engels, proposto della Collegiata che a metà percorso della sfilata storica ha benedetto, come sempre, il vero asinello, che viene portato in corteo per le strade del centro storico dai figuranti; le forze dell’ordine (commissariato di polizia, carabinieri, vigili del fuoco); le associazioni di volontariato (Pubblica assistenza e Misericordia, l’associazione nazionale Carabinieri, i volontari della Compagnia di Sant’Andrea), le sarte della sartoria Auser che lavorano tutto l’anno per realizzare i preziosi vestiti che indossano i figuranti; le contrade di Porta Fiorentina e di Caracosta che da Cerreto Guidi hanno partecipato con musici e con sbandieratori; l’editore Mavi che ha permesso la stampa di un opuscolo con il programma e con la storia di questo evento tradizionale; Gabriele Lampignano, imprenditore edile, la Fondazione Sesa, L’Elettrica, Nedo Mennuti e Brz Impianti di Brezzino Marco che hanno realizzato la nuova illuminazione del campanile; gli sponsor che hanno permesso la realizzazione dell’evento che è stato ripreso in diretta dall’emittente Canale 50 e Canale 88-Empoli; gli artisti che hanno fatto lo spettacolo in attesa del volo. E ovviamente i figuranti della sfilata storica.