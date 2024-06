Una bottega con cucina a Santa Croce: c'è la data per l'apertura di 'Coriandoli'

Annunciata da tempo, c'è una data per l'apertura di 'Coriandoli'. A Santa Croce sull'Arno apre un nuovo locale, in pieno centro e gestito da Federico Ciabattini, santacrocese da generazioni.

La data da segnare sul calendario è domenica 30 giugno dalle 19. Il luogo è piazza Matteotti all'angolo con via Lami, a un passo dalla biblioteca Puccini. All'inaugurazione saranno presenti anche i cocktail di Ethan's di San Miniato e le decorazioni del vicinissimo negozio Fiori e Colori.

Nei locali dove nel tempo si sono alternati un negozio di fiori e uno di abbigliamento stanno andando via i cantieri. Sarà un posto dove poter mangiare ma anche dove "acquistare sapori di una volta". 'Coriandoli 'infatti consta di tre parole chiave: bottega, vino, cucina.

Il locale ha già una pagina Instagram attiva per conoscere tutti gli aggiornamenti. Lì si può vedere anche la locandina che ritrae 'Cocca', lo zio dello chef Ciabattini, una delle figure storiche della Santa Croce di un tempo. "Un'ispirazione per me" dice Ciabattini.

Gianmarco Lotti