Al Jump Festival di Empoli arriva Metempsicosi: alla consolle Mario Più, Luca Pechino, Ricky Le Roy e altri, nel ricordo di Franchino

Il Jump Festival, in corso al parco di Serravalle di Empoli, spazia Dalle parole d’amore e senza respiro quando muore un fiore della Negramaro Tribute Band, che ha aperto la nuova kermesse musicale, all'Indie Power in programma stasera (giovedì 13 giugno), tra magia, bolle e un concerto dove si balla, si perde la voce, si resta contaminati dai vari generi musicali, dall'urban, al punk rock, ai graffiti pop; per arrivare a domani sera, venerdì 14 giugno, quando ci sarà parecchio da ballare sotto la consolle Metempsicosi: Mario Più, Luca Pechino, Ricky Le Roy e altri, fra i quali Gabry Fasano.

Il parco di Serravalle si animerà a partire dalle 17.30 con Tommago, che tra bolle e magia divertirà grandi e picciniAlle 18 comincia la ‘rumba’ dei dj set: Biont, Luca Ferrandino e alle 20 Gabry Fasano che lascerà spazio, alle 21, alla Combinazione Mario Più, Luca Pechino e Ricky Le Roy.

La serata Metempsicosi avrà il volto del ricordo e della magia dello scomparso Franchino. Una delle consolle più famose dei club più accreditati della nightlife come Insomnia Discoacropoli, Imperiale, passando per il Jaiss e molti altri.

E nel fine settimana cosa ha in programma il Jump? Sabato 15 giugno, alle 17.30, laboratorio per bambini, alle 18 intrattenimento con Lorenzo Fiaschi dj e alle 20 spettacolo led e giochi di fuoco. Alle 21, Cristina d’Avena, regina delle sigle dei cartoni animati più famosi. Sulle note de I Puffi, Occhi di gatto, Holly e Benji: uno spettacolo per famiglie, nonni e nonne, giovani. Domenica 16 giugno, dalle 17.30 tornerà Tommago con il suo spettacolo di magia; alle 19, si esibirà il gruppo musicale Capsule Corporation e alle 21, la serata avrà il sapore degli anni ’90: uno degli show live dove scatenarsi. La crew di “Voglio tornare negli anni 90” metterà in scena una performance emozionante e senza età. Tutte le hits che hanno fatto ballare e sudare generazioni e generazioni, torneranno in un’unica notte! In consolle saliranno Lorenzo della Volpe e Davide Bianuccu dj set, effetti speciali, ballerine, mascotte e tanto altro.

Il Jump Festival porta il nome di Roberto del Pasqua, fondatore dell’associazione Jump Live, Enrico Ticciati, Luca Canaj e Yazid Zenarti, fondatori della Festa della Birra Castellana. La cinque giorni di musica, intrattenimento, animazione e area food, è stata realizzata in collaborazione con la cooperativa sociale SintesiMinerva e FoodFestival e patrocinata dal Comune di Empoli.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Alcuni scatti del concerto della Negramaro Tribute Band (foto credit: Luca Favre per Jump Festival)