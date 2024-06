Nasconde cocaina e soldi sotto il posacenere, denunciato a Peccioli

Nascondeva 7 grammi di cocaina e 600 euro in un cassettino sotto il posacenere nell'auto. Un uomo è stato denunciato per detenzione di stupefacenti dai carabinieri di San Miniato a Peccioli. Durante un controllo stradale, i militari hanno sospettato che potesse essere celato qualcosa. La perquisizione approfondita ha portato alla scoperta della droga, dei soldi e di un cellulare. La perquisizione a casa poi ha permesso di trovare altri mille euro in banconote, e altro materiale usato per il confezionamento di droga. Oltre a un'agenda con nomi e cifre ad essi associati e altri due cellulari accesi e funzionanti.