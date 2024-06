Séte in Céramica: arte, musica e vino alla Fornace del Museo

Dal 21 al 23 giugno SÉTE torna a Montelupo Fiorentino, nel suggestivo contesto della Fornace del Museo, in occasione di CÉRAMICA. Tre giorni di arte, Dj Set e buon vino, degustato in bicchieri rigorosamente in ceramica, realizzati dagli artigiani di ArteForma di Sesto Fiorentino e La Ceramica di Vinci targati SÉTE.

Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze saranno protagonisti assoluti di questi tre giorni alla Fornace, con l’esposizione di “Anagrafe Dipinta”, il progetto che li porterà in giro per la città a fotografare con i loro pennelli ritratti istantanei ed en plein-air di cittadini e visitatori.

Protagonista anche la fotografia, con due esposizioni ad opera degli artisti vinciani Daniele Dainelli e Nicola Pezzatini.

Restate connessi per il programma completo delle tre giornate di SÉTE in CÉRAMICA.

Anagrafe Dipinta "Montelupo si Mostra":

Il Progetto intende dare seguito alla fortunata esperienza degli anni scorsi che ha visto il successo delle due edizioni dell'Anagrafe dipinta “Montelupo si Mostra”, grazie alla presenza attiva e professionale degli allievi dell'Accademia sul territorio Montelupino, sia durante il rilevamento dei ritratti degli abitanti (2022) che nella fase espositiva nel Museo all'interno dell'evento Fattore C (2023).

“Montelupo si mostra” è una iniziativa culturale volta a sensibilizzare gli abitanti della città, attraverso un racconto grafico pittorico e mediante la relazione attiva tra gli studenti e la cittadinanza coinvolta. Lʼobbiettivo sarà quello di creare una relazione artistico emozionale tra gli abitanti del posto e gli studenti, attraverso un’azione collettiva che si concluderà con lʼesposizione al pubblico dei lavori la sera stessa. A partire dalla mattina, durante i tre giorni della manifestazione, gli studenti saranno sparsi nella cittadina guidati da un tutor d’eccezione, l’artista di casa Alessio Londi con il quale saranno accompagnati a compiere l’azione del disegno partecipato. Possibile sarà rivedere i ritratti in un luogo da definire insieme all’interno del quale saranno disposti laboratori artistici per la lavorazione successiva al ritratto, la creazione delle piastrelle di ceramica che andranno a decorare una parete del centro cittadino come conclusione del progetto.

OBIETTIVO : La III° sezione del Progetto intende fornire agli studenti l'ulteriore conoscenza delle varie tecniche di restituzione del disegno-ritratto su ceramica - per realizzare la mattonella che dovrà andare a comporre il murale collettivo con i volti degli abitanti, dando vita ad un importante lavoro di Public Art.

DANIELE DAINELLI FOTOGRAFO

Daniele Dainelli si è avvicinato al mondo della fotografia nel 2012. Il suo focus è sulla fotografia di strada, dal momento che Firenze offre alcune delle più belle ambientazioni (e volti) del mondo. Ha iniziato a scoprire il piacere di vagare nelle città del mondo, catturando con i suoi occhi, ogni tipo di bellezza possibile. Ha girato molte nazioni europee , USA e India , riportando alcuni importanti progetti fotografici.

IL LINGUAGGIO UNIVERSALE DELLA STRADA

A project by Daniele Dainelli

Gli scatti esposti in questa mostra sono per lo più volti che rappresentano un messaggio di una bellezza non convenzionale, una critica rivolta verso gli stereotipi della società contemporanea una serie di ritratti di strada, di persone sconosciute, fatte durante i viaggi in America e in Europa dal 2016 al 2024. Spaccati di vita quotidiana, volti assopiti dal tempo, sguardi persi nel vuoto di un singolare ricordo, soggetti non più persone. L'arte di immortalare questi momenti si può avvertire osservando gli scatti presentati per la sua prima in mostra a Ceramica24.

NICOLA PEZZATINI FOTOGRAFO

Nicola Pezzatini trae ispirazione dall'immenso patrimonio paesaggistico e artistico della nostra regione. Stimolato da alcune meravigliose esperienze di viaggio ha virato verso un genere più "diretto" e improntato sul contatto con la strada, sugli elementi umani e su tutti gli eventi che avvengono nel cuore di essa. Ha ottenuto alcuni importanti riconoscimenti fra cui la pubblicazione di uno dei suoi scatti (uno dei 200 selezionati su 50.000) nel libro “Accidentally Wes Anderson: Adventures”, in uscita a ottobre 2024.

STREET PAIRINGS

a project by Nicola Pezzatini

2019 - in progress

Gli scatti esposti in questa mostra sono un estratto del progetto “Street Pairings”, incentrato sulle connessioni e sui contatti tra elementi che si instaurano nelle strade delle

città. Sostituzioni e sovrapposizioni, collegamenti cromatici e segnali inequivocabili sono alcuni degli aspetti centrali di questo progetto che offrono allo spettatore la possibilità di spaziare

con la mente fra le molteplici possibili interpretazioni. Un progetto cominciato nel 2019 e ancora oggi in fase di sviluppo, continuamente foraggiato e alimentato dalle opportunità creative che le strade ogni giorno offrono.