La casetta tecnologica per turisti, sulle colline di Terricciola, messa a soqquadro dai ladri

Da circa un anno, all'interno di un'azienda agricola di Badia di Morrona (Terricciola), è stata piazzata una casetta del tutto particolare, che l'azienda produttrice definisce "una piccola casa mobile costruita con materiali di alta qualità", "una nuova idea per un turismo sostenibile e di lusso". Ebbene, nei giorni scorsi questa casetta, denominata Yonicube, sarebbe stata messa a soqquadro dai ladri.

"I ladri - racconta Marco Vidale, rappresentante legale dell'azienda produttrice - hanno rubato e compromesso tutti i beni e gli impianti necessari alla prosecuzione dell’attività, dal fotovoltaico al wc ecologico, agendo quando la struttura non risultava occupata da ospiti.

Sono arrivati con un furgone da via di Badia, nella notte, eludendo la telecamera sulla strada. L’azione danneggia un progetto agli esordi anche in quanto compiuta nel pieno della stagione turistica, pochi giorni prima di due settimane fully-booked".

Vidale assicura che il team dell'azienda si è già rimboccato le maniche per proseguire nelle sue attività, tuttavia "rimane l’amarezza nel constatare quanto poco ci voglia per distruggere anni di impegno, facendo male non solo a chi è dietro al progetto, ma anche al territorio, che può perdere fiducia verso pratiche sostenibili (e quindi più complesse da realizzare) come questa".