Un gioiello di città, i premiati dalla Pro Empoli

La premiazione di Un gioiello di città, il concorso promosso dall’Associazione Turistica Pro Empoli, si terrà sabato 15 giugno all’Auditorium di palazzo Pretorio con inizio alle ore 11 e aperto alla cittadinanza.

Ci saranno gli artisti premiati, gli studenti delle scuole superiori, alcuni docenti che hanno guidato i giovani ad approfondire tecniche e sensibilità artistiche. Saranno esposte alcune opere e proiettato un video realizzato dagli studenti sulla città.

Il tema proposto dalla Pro Loco partiva, infatti, dall’osservazione del proprio territorio come messaggio del bello che c’è, da rispettare e tutelare, e di quello che vorremmo vedere.

La Pro Empoli, del resto, vuole e deve promuovere la conoscenza sempre maggiore del territorio, attirare movimento, allargare l’offerta culturale.

Il concorso sollecita un altro aspetto nel concetto di bellezza. E’ la bellezza che va cercata, vissuta, chiesta a gran voce là dove non c’è, perché è la bellezza un valore primario, ed è nella ricerca dei valori primari che la vita prende senso e significato. Tutti noi, ma soprattutto i giovani hanno sete di bellezza. Hanno desiderio di emozioni vere, di scrivere, fotografare, raccontare denunciare rispetto al senso estetico.

Ecco la motivazione di un concorso sul valore del bello che si coniuga e si declina in modi, tecniche, linguaggi diversi.

Così è accaduto con le opere in concorso che hanno sorpreso la giuria per la qualità dei lavori inviati, le significative e diverse tecniche adottate, le modalità con le quali si è centrato il tema proposto.

La giuria, presieduta dal presidente dell’associazione Rossana Ragionieri, era composta dall’artista Andrea Meini, dal giornalista e vicepresidente dell’associazione Emilio Chiorazzo, dal fotografo Nilo Capretti, dalla docente Alessandra Guidi e dalla consigliera della Pro Empoli, Daniela Dani.

Vista la qualità delle opere presentate, tutte meritevoli, alcune per tecnica, altre per inventiva, altre ancora per significato e senso, è stata selezionata una rosa di quattro lavori che saranno premiati senza distinzione di posizione, tra loro.

I premiati, in ordine alfabetico, sono: Paolo Iannizzotto per “Un lavoro corale con i giovani per realizzare un’immagine insolita ed una elaborata prospettiva del salotto empolese.

Rossana Mannini, “Per aver colto pienamente il tema proposto, utilizzando la tecnica pittorica in modo ineccepibile.

Marta Martini “Per la molteplicità dei materiali scelti e la varietà delle tecniche utilizzate con sapienza e creatività.

Francesca Santomauro “Per l’articolata lavorazione e la raffinata esecuzione di questo pregevole lavoro”.

Ad ognuno degli artisti sarà consegnato un attestato di partecipazione all’iniziativa della Pro Empoli.

Fonte: Pro Empoli