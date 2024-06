Incendio in abitazione a Carmignano, ustioni per una donna soccorsa d'urgenza

Incendio nel primo pomeriggio di oggi in un'abitazione a Comeana, nel comune di Carmignano. All'interno si trovavano due persone, una delle quali trasportata d'urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato, il personale sanitario e i carabinieri di Poggio a Caiano. Ad essere soccorsa una donna di 76 anni, portata all'esterno dai vigili del fuoco e affidata al personale sanitario del 118. A causa delle ustioni riportate, la donna è stata trasferita al centro grandi ustionati di Pisa con l'elisoccorso regionale.

Le fiamme hanno interessato la zona della cucina: in seguito ai danni provocati dall'incendio, l'abitazione è stata temporaneamente interdetta. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta con il supporto dell'autobotte e del funzionario tecnico di servizio. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.