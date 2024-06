Miss Toscana all'Antica Fiera della Ginestra, come prenotare

Il concorso di Miss Toscana con il passare delle settimane sta entrando nel vivo. Dopo la prima fascia assegnata a Sambuca Val di Pesa e vinta dalla ventenne studentessa viareggina Alice Belli, un nuovo appuntamento con la bellezza è fissato per lunedì prossimo 17 giugno a Ginestra Fiorentina.

Miss Toscana fa tappa nel piccolo borgo rurale nella splendida campagna del Chianti e sarà uno degli appuntamenti più importanti del programma della tredicesima edizione dell’Antica Fiera della Ginestra.

L’organizzazione della Syriostar porterà nella provincia fiorentina un gruppo di ragazze belle e simpatiche, pronte per la passerella e il giudizio della giuria. Si inizia alle 21.30 in Piazza del Popolo, con le splendide aspiranti miss provenienti da tutta la Toscana che si sfideranno per la conquista della fascia di Miss Ginestra Fiorentina. Presenta la serata lo showman, attore e

intrattenitore Raffaello Zanieri. L’accesso all'evento è gratuito, per la prenotazione tavoli rivolgersi al numero 366-5027361.

Dopo le sfilate di rito davanti alla giuria e al pubblico, prima in abito e poi con gli outfit degli sponsor di Miss Italia, si procederà all’elezione della vincitrice che accederà di diritto alla semifinale regionale in programma domenica 4 agosto. Poi a fine agosto è prevista la finalissima regionale dove verrà assegnato il titolo di più bella del Granducato e saranno scelte le

ragazze che rappresenteranno la nostra regione alle finali di Miss Italia. Si ricorda che è possibile candidarsi alle prossime tappe del concorso direttamente dal sito di Miss Italia: www.missitalia.it Per info: 338-8312340