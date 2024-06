Sfruttamento dei lavoratori, ai domiciliari imprenditore del Senese

Sfruttamento di 4 lavoratori in un'azienda della provincia senese. Salari inferiori alla legge, violazioni sull'orario di lavoro e turni estenuanti, incuranti delle condizioni atmosferiche e di sicurezza, con vitto e alloggio in strutture fatiscenti. Gli accertamenti dei carabinieri di Cetona e dell'ispettorato del lavoro hanno portato poi a controlli da parte della guardia di finanza. Questa ha sequestrato 114mila euro per sequestro preventivo. L'imprenditore, straniero, è stato trasferito ai domiciliari con braccialetto elettronico.