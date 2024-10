Maltempo Siena, stazione allagata e treni bloccati. Disagi e strade chiuse

Un violento temporale ha colpito Siena nel tardo pomeriggio, provocando allagamenti diffusi in città e nei comuni limitrofi. Le strade allagate hanno creato gravi disagi alla circolazione, con rallentamenti anche sull'Autopalio. Il Comune di Siena, attraverso una nota, ha invitato i cittadini a evitare spostamenti con i propri mezzi a causa del maltempo persistente, per non intralciare i soccorsi e le squadre comunali già allertate per intervenire appena possibile. Anche la zona del Chianti, in particolare l’area di Arbia, potrebbe subire ulteriori disagi nelle prossime ore.

Stazione allagata, treni bloccati

La situazione è particolarmente critica alla stazione ferroviaria di Siena, dove i sottopassaggi si sono allagati, bloccando la circolazione dei treni. Secondo le Ferrovie dello Stato, i treni resteranno fermi fino almeno alle 12 di domani, e non sono previsti bus sostitutivi a causa delle difficoltà sulla viabilità.

Strade allagate

Diverse strade in città, come via dei Cappuccini, Strada di Collinella, via delle Grondaie, via La Malfa e via Aldo Moro, sono state chiuse per motivi di sicurezza, mentre in altre zone si segnalano smottamenti e interruzioni. La polizia municipale, con quattro pattuglie, e il personale dell'ufficio tecnico comunale sono attivamente impegnati a fronteggiare l’emergenza, cercando di gestire la situazione critica creata dalle forti piogge.

Domani scuole chiuse

A Siena, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani a causa del maltempo, in seguito alle forti piogge della serata odierna e per il rischio di ulteriori precipitazioni. Il sindaco Nicoletta Fabio ha preso questa decisione per consentire il monitoraggio delle criticità emerse. Le squadre comunali e la polizia municipale sono al lavoro per limitare i disagi e valutare i danni. Diverse strade sono chiuse, mentre altre risultano allagate ma rimangono aperte. Il Comune invita i cittadini a usare i veicoli privati solo se strettamente necessario e con cautela.

I fiumi

Si registra anche l'innalzamento dei fiumi: il Merse a Sovicille ha superato il secondo livello di guardia, l’Arbia a Monteroni ha raggiunto il secondo livello ed è in aumento l’Elsa a Poggibonsi al primo livello.

