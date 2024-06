"Viabilità dell'ospedale nel caos": reclamo di Terreni al Comune di Empoli

Un reclamo per la viabilità della zona ospedaliera di Empoli è stato mandato da Rolando Terreni, dell'associazione I ragazzi di Cerbaiola, al sindaco di Empoli e ai consiglieri comunali. Lo "stato caotico in cui versa la zona ospedaliera" secondo Terreni "arreca difficoltà e danni ai residenti di zona, compreso il sottoscritto, per il limite di velocità non osservato e perché i parcheggi esistenti non vengono utilizzati in quanto distanti dall'ingresso dell'ospedale" e le auto vengono parcheggiate "davanti ai passi carrabili".

I residenti chiedono accorgimenti e misure più significative perché non si trova mai posto auto specialmente nelle ore di maggior afflusso all'ospedale.

Le richieste oltre a misure per ovviare a quanto richiesto sopra riguarda anche la validità a tempo indeterminato del permesso sosta Zcs ospedaliera.