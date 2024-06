Coro Soccorso di e con Daniele Trambusti a La Corte degli Accorti

Al via la stagione della calura con il grande ritorno de.... Il coro Soccorso! Lo avete già visto all'opera, vi sono piaciuti, e loro son tornati! Naturalmente sempre insieme a Daniele Trambusti, che non li molla mai... Insomma, il coro Soccorso è un coro antifascista, uno di quelli che con le canzoni combatte la propria battaglia culturale. E allora, capite bene, è davvero impossibile mancare! Quando, chiederete voi? Avete ragione, il dove lo sapete, ma il quando è variabile... domenica 23 giugno - ore 18.30 la Corte degli Accorti vi aspetta per brindare insieme al solstizio d'estate (giorno più, giorno meno). E visto che in giugno ha compiuto il suo novantesimo compleanno un cantautore che sta molto simpatico alla padrona di casa Chiara Riondino e all'ospite Daniele Trambusti, ci sarà modo di omaggiarlo intonando qualche canzone fra le tante geniali che ci ha regalato: stiamo parlando di Fausto Amodei! Seguirà la cena condivisa sulla terrazza più bella della valdelsa, vista tramonto, come sempre, e come sempre saranno graditi i vostri contributi in cibo e bevande.

E non dimenticate di prenotare inviando una mail a lacortedegliaccorti@gmail.com, vi aspettiamo!