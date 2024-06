L'empolese Finizia Curci compie 102 anni, gli auguri del Comune e di tutta la città

Oggi l'empolese Finizia Curci ha compiuto ben 102 anni. Un bellissimo traguardo che è stato festeggiato con la famiglia e anche con la sindaca Brenda Barnini, che ha portato gli auguri dell'Amministrazione comunale e di tutta la città. Alla donna è stata quindi consegnata una pergamena.

"Le ho chiesto quale fosse il segreto per fare così tanta strada, mi ha risposto: mangiare in modo salutare e non volere male a nessuno. Che meraviglia", così la sindaca Barnini racconta l'incontro con l'anziana donna.