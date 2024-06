Pellemoda consegue la certificazione della parità di genere e il premio Women Value Company

A seguito dell’emozionate consegna del Premio Women Value Company di Fondazione Marisa Bellisario, un ulteriore prestigioso attestato è stato conferito a Pellemoda che consegue la Certificazione della Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022) a conferma del suo costante impegno per promuovere un ambiente di lavoro equo e inclusivo. Una dichiarazione di eccellenza che sottolinea l’attenzione di Pellemoda verso l’adozione di un percorso e un sistema strutturato, sottolineando la dedizione che da sempre l’azienda ha al suo interno con una importante politica di gender equality.

Un rinomato riconoscimento italiano, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che mira a promuovere un approccio responsabile incoraggiando le aziende ad implementare politiche adeguate volte a ridurre il divario di genere e sostenere l’avanzamento professionale delle donne. L’audit è stato condotto da Bureau Veritas, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione, il quale ha analizzato e valutato una serie di indicatori qualitativi e quantitativi, organizzati in sei macroaree distinte per offrire una prospettiva a 360° su temi centrali relativi alla parità di genere quali: cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda, equità retributiva per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro, attività di prevenzione abusi e molestie.

Tra l’altro, con riferimento a quest’ultima, Pellemoda a fine marzo ha organizzato in azienda un evento formativo straordinario, presentato e sostenuto dal team dell'associazione Lilith Centro Aiuto Donna, dedicato a promuovere una cultura di pari opportunità tra tutti i dipendenti di Pellemoda, una giornata memorabile per la sensibilizzazione sul gender gap e la lotta contro la violenza sulle donne, un passo significativo verso un ambiente di lavoro più inclusivo e rispettoso.

A ulteriore testimonianza del costante impegno verso un ambiente di lavoro più inclusivo e rispettoso, Pellemoda e Azzurra Morelli (CEO Pellemoda) sono stati scelti come Media Impresa vincitrice del Premio Women Value Company promosso in collaborazione con Intesa Sanpaolo e hanno ricevuto la Mela d’Oro della 36a Edizione del Premio Marisa Bellisario. Un importante riconoscimento che la Fondazione Marisa Bellisario ha assegnato all’azienda empolese per essersi distinta nell’ambito della parità di genere e aver messo in atto concrete e innovative politiche e strategie che garantiscono a donne e uomini pari condizioni di lavoro, di salario e di carriera.

"È un grande onore per Pellemoda ricevere questo premio, prestigioso riconoscimento per un importante welfare aziendale attuato in questi 45 anni. Da sempre, con mio padre Bruno Morelli prima (Presidente Onorario Pellemoda) e ora con mio fratello Giampaolo Morelli (CEO Pellemoda), sentiamo una forte responsabilità verso le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori. Ogni nostra azione è mossa con la consapevolezza dell’importanza della condizione di lavoro e di vita delle nostre risorse umane, da sempre punto fondamentale per tutti noi. Con l’80% della forza lavoro rappresentato da donne è stato naturale, come dovrebbe essere ovunque, creare iniziative tutte volte a tutelare e valorizzare le pari opportunità. Tra queste mi piace menzionare la formazione con plenarie dedicate al contrasto alla violenza sulle donne, la certificazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la certificazione etico sociale ed ambientale, nonché il cambio di statuto come società benefit per suggellare il nostro impegno nel proteggere l’ambiente e promuovere il territorio e la comunità in cui operiamo. Vorrei una società in cui invece di doversi preoccupare della parità di genere si parlasse del merito e delle capacità delle persone, questo è quello che facciamo ogni giorno noi in azienda" spiega Azzurra Morelli, CEO Pellemoda.

La cerimonia di premiazione è avvenuta la sera di venerdì 14 giugno a Roma presso il Parco Archeologico del Colosseo e il pomeriggio, Azzurra Morelli ha avuto l’onore di essere ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Dedico questo premio con affetto e riconoscenza a mio padre Bruno Morelli, che ha fondato l’azienda, a mia madre Gianna, alle mie figlie Irene ed Elena, quest’ultima è la terza generazione che lavora con noi e a mio fratello Giampaolo con il quale dirigo la Holding Morelli" conclude Azzurra Morelli, CEO Pellemoda.

Fonte: Ufficio stampa