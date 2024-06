San Lorenzo in festa: il 26 giugno in piazza la Notte Bianca del quartiere

Tutto pronto per la Notte Bianca di San Lorenzo che si terrà il 26 giugno per festeggiare i 150 anni dello Storico Mercato Centrale. Una grande festa popolare, "Festeggiamo insieme...", con una maratona musicale dalle 18.30 alle 23 e un djset finale che porterà fiorentini e turisti a ballare in piazza San Lorenzo. Una serata aperta a tutta la città che vedrà sul palco all'ombra della Basilica di San Lorenzo l'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, la Nuova Pippolese con le canzoni della tradizione fiorentina ma anche The Star Club, la Beatles tribute band con un grande omaggio alla band più influente della storia della musica rock. E ancora nel corso della Notte Bianca di San Lorenzo ci saranno le esibizioni dell'Oversea Orchestra e della Max Ballet Academy. Spazio anche al karaoke con i partecipanti che potranno divertirsi sulle note dei grandi cantautori che hanno fatto la storia della musica. A condurre la serata Alessandro Masti e Veronica Bellandi di Radio Toscana, partner organizzatore dell'iniziativa che è stata patrocinata dal Comune di Firenze e dalla Camera di commercio di Firenze.

La serata finirà con un djset sulla scia dei grandi successi musicali che trasformerà piazza San Lorenzo in una pista da ballo. In occasione della festa popolare saranno organizzate visite guidate gratuite presso la Basilica di San Lorenzo (ore 18.30, ore 19.30 e ore 20.30), Palazzo Medici Riccardi (ore 16, ore 17 e ore 18), Palazzo Coppini (ore 18 e 19) e presso l'Osservatorio Ximeniano (ore 17 e ore 18.30). Per prenotazioni visitare il sito https://storicomercatocentrale.it/prenota oppure si può inviare una mail a 150mercatocentrale@gmail.com specificando nome e cognome e la fascia oraria di gradimento. In contemporanea, in piazza Madonna degli Aldobrandini, sempre il 26 giugno ci sarà una mostra collettiva Sguardi su San Lorenzo, un progetto del gruppo fotografico Rifredi Immagine in collaborazione con il centro commerciale naturale di San Lorenzo. L'esposizione, che sarà inaugurata il 26 giugno alle 16, disegna un percorso lungo 32 pannelli (collocati in piazza Madonna degli Aldobrandini) ognuno dei quali sarà dedicato a una singolare interpretazione del quartiere di San Lorenzo. "Con questa festa popolare vogliamo condividere l'orgoglio di poter celebrare i nostri 150 anni con tutta la città. Con il nostro quartiere, San Lorenzo, che ci ospita, con i fiorentini e tutte le persone che hanno a cuore Firenze. Ma soprattutto con tutti i commercianti dello Storico Mercato Centrale che con il proprio lavoro e la propria passione stanno scrivendo la nostra storia giorno dopo giorno" conclude Massimo Manetti, presidente del Consorzio dello Storico Mercato Centrale.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa