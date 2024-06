Santa Croce al centrodestra, Baldi: "Ascoltiamo i bisogni della cittadinanza"

Santa Croce sull'Arno è passata al centrodestra per la prima volta nella storia dal Dopoguerra. Il sindaco è Roberto Giannoni, che il 10 giugno ha ricevuto la fascia tricolore. Mentre si cerca di capire come sarà la nuova giunta santacrocese, Flavio Baldi analizza la situazione.

Baldi è stato candidato sindaco dieci anni fa, poi è stato candidato anche alle regionali e ora è in Consiglio comunale, sempre nelle file della Lega. È lui uno dei fili conduttori del centrodestra santacrocese negli ultimi dieci anni, ovverosia quando il cdx ha iniziato a avere più consensi alle europee e alle politiche e, infine, anche alle comunali.

"Il lavoro viene ormai dal 2014. All'epoca il centrosinistra scese per la prima volta sotto al 50% delle preferenze, fu un primo segnale" dice Baldi riferendosi alle amministrative di dieci anni fa, le ultime in cui a Santa Croce si sono presentate più di due liste (all'epoca furono quattro).

Poi le elezioni 2019, quando alle europee il cdx (e la Lega) vinsero per poi vedere un risultato opposto alle comunali: "Ora il risultato è dalla nostra parte, anche l'elettorato ha mantenuto una linea - continua Baldi -. L'amministrazione negli ultimi dieci anni non ha fatto un buon lavoro, i santacrocesi e gli staffolesi ne hanno tenuto di conto. Ma, ripeto, i sentori ci sono da una decina d'anni".

Ancora l'esponente della Lega: "Il mio percorso viene ormai da un decennio in cui mi sono pure candidato alle regionali e, anche se non sono entrato in regione, ho ottenuto buoni risultati. Ho sempre mantenuto una coerenza coi miei ideali, questo può avermi premiato". Bisogna aspettarsi Baldi in giunta? "Roberto Giannoni sta lavorando e farà le migliori scelte possibili, io metto a disposizione la mia figura e la mia esperienza, ma accetterò qualsiasi decisione".

"Sono felice per il risultato di queste elezioni. È un premio che sento anche mio per il lavoro svolto" prosegue Baldi, che sulla vicenda Keu la pensa come il neo-sindaco Giannoni: "Forse ha influito nelle urne elettorali ma non credo più di tanto. Ripeto, se vediamo le ultime elezioni c'era già gente stufa ancora prima del caso Keu".

Qual è stata la ricetta per vincere? Baldi dà una risposta personale: "Abbiamo sempre dato addosso alla maggioranza per mancanze evidenti, abbiamo sempre detto che il centrosinistra sottovalutava le nostre istanze, noi volevamo più attenzione sul territorio per portare benessere a livello locale. Abbiamo ascoltato le necessità e i bisogni dei cittadini, chi pensava che non fosse utile tutto questo alla fine ha pagato. Penso a Staffoli, per esempio, dieci anni fa mi sono candidato sindaco e i cittadini mi hanno fatto delle richieste che sono le stesse che ho sentito dieci anni dopo. L'amministrazione le sapeva e non ha fatto nulla".