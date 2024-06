Cèramica Montelupo, l'Alchimia della Materia tema della 39esima edizione

Venerdì 21 giugno alle ore 18.00 è prevista l’inaugurazione della trentunesima edizione di Cèramica si apre così una tre giorni densa di mostre, installazioni site specific, eventi, residenze e scambi internazionali, workshop e laboratori, botteghe aperte, attività performative.

Il tema di quest’anno è anche il pretesto per riflettere in chiave contemporanea sul tema dell’alchimia, tanto da diventare il filo conduttore dell’edizione 2024 di Cèramica: “Alchimia della Materia”.

Per tre giorni Montelupo si trasforma in un cantiere creativo, che attraversa le arterie della città per evidenziare i luoghi della produzione, per far incontrare le persone in laboratori che stimolino la creatività e un utilizzo intelligente e nuovo degli spazi urbani.

Oltre 35 gli espositori selezionati fra le richieste pervenute per la MOSTRA MERCATO, una fotografia del panorama artigianale e artistico contemporaneo italiano e internazionale che ospiterà anche ceramisti delle città gemellate con Montelupo Fiorentino e dalle città della rete AICC, con la collaborazione dell’Associazione Strada della Ceramica di Montelupo Fiorentino, di CNA e dell’Unione delle Fornaci della terracotta di Samminiatello.

"La ceramica è elemento identitario per Montelupo. Una storia secolare della quale ci siamo riappropriati appena 50 anni fa con la scoperta del Pozzo dei Lavatoi, un prezioso giacimento di scarti usato nei secoli dai nostri artigiani. Una stratificazione della nostra storia. Le fondamenta di un saper fare che ancora oggi è caratterizzante nel nostro tessuto produttivo.

Cèramica 2024 racconta tutto questo attraverso Terre di spezierie, una mostra storica curata dalla direttrice scientifica del Museo, i “Cantieri Montelupo” a cura di Christian Caliandro, le opere site specific, la presenza dei ceramisti di Montelupo nella mostra “Spice” e l’importante risposta arrivata da tutta Italia per la mostra mercato. Abbiamo investito e continueremo a investire in cultura e arte come motori della nostra comunità anche da un punto di vista economico", afferma il neo eletto sindaco di Montelupo Fiorentino, Simone Londi.

LE MOSTRE

Terre di Spezierie: Ceramiche di Montelupo per Santa Maria Nuova e le farmacie storiche della Toscana, a cura di Lorenza Camin e Alessio Ferrari al Museo della Ceramica

Il ruolo della manifattura di Montelupo Fiorentino per le spezierie ospedaliere, private e conventuali della Toscana è restituito attraverso un’importante mostra diffusa che interessa svariati centri espositivi: il Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino, l’Ospedale Santa Maria Nuova, il Museo Galileo, il Museo di San Marco, l’Officina di Santa Maria Novella, l’Antica Spezieria Servitori di Figline Valdarno (Firenze), l’Aboca Museum a Sansepolcro (Arezzo) e la Spezieria di Santa Fina, Museo Civico di San Gimignano (Siena).

La mostra presenta ceramiche che testimoniano il lungo rapporto tra le manifatture di Montelupo e le farmacie della Toscana.

SPICE, Alchimie in ceramica, a cura di Benedetta Falteri.

I ceramisti di Montelupo reinterpretano il ruolo storico della ceramica locale nelle farmacie toscane affrontato nella mostra Terre di Spezierie: le ceramiche di Montelupo per Santa Maria Nuova e le farmacie storiche della Toscana attraverso sculture, installazioni, workshop e performance.

Sono allestiti i lavori di Ivana Antonini, Giulia Alba Chiara Bono, Stefano Bartoloni, Patrizio Bartoloni, Giulia Cantarutti, Shilha Cintelli, Ceramiche di Antonio Boschi, Ceramiche Corradini e Rinaldi, Veronica Fabozzo Carlotta Fantozzi, Karin Putsch Grassi, Andrea Susanne Heinisch, Marzia Pallanti, Sergio Pilastri, Paola Staccioli, Beatriz Irene Scotti e Paola Ramondini, Eugenio Taccini, Serena Tani e Marco Ulivieri.

Cantieri Montelupo, arte contemporanea ceramica e relazione, a cura di Christian Caliandro, alla Galleria di via XX Settembre e sul muro di argine del fiume Pesa

La mostra presenta le opere della terza edizione di Cantieri Montelupo, il programma di residenze d’artista curato da Christian Caliandro, che quest’anno ha coinvolto gli artisti Anna Capolupo, Maria Palmieri, Roxy in the Box, Alessandro Scarabello, insieme ai ceramisti Ceramiche d’Arte Ammannati, Patrizio Bartoloni, Ivana Antonini (con la collaborazione di Marco Ulivieri) e Stefano Bartoloni.

Ceramic non borders e Ceramica futura, i tratta di due esposizioni organizzate dal Centro Ceramico sperimentale, luogo di formazione e ricerca dedicati alla ceramica.

Ceramica Futura, in particolare propone una panoramica delle potenzialità offerte dalla stampa in ceramica in 3D, a cura del laboratorio “Creatori di emozioni”.

INSTALLAZIONI E OPERE SITE SPECIFIC

“Nasce un fiore in ceramica!” Sabato 22 giugno alle ore 11.00 sarà inaugurata l’opera realizzata dai ceramisti di Montelupo su progetto di Ugo La Pietra, tra i più autorevoli artisti del panorama italiano e internazionale. Ugo La Pietra si è rifatto ai motivi tradizionali della ceramica di Montelupo. La scala riprodurrà, in forma crescente, un fiore che sboccia ad ogni gradino, utilizzando la policromia tradizionale della ceramica di Montelupo.

Il muro di argine del torrente Pesa si è arricchito di due opere site specific realizzate nel corso della residenza “Cantieri Montelupo” a cura di Christian Caliandro.

Rapacissime – Anna Capolupo

“Una natura morta con arpia” di tre metri per tre in cui Anna Capolupo, con la pittura ricca e densa che caratterizza la sua originale produzione, ha rielaborato una delle figure più famose della tradizione ceramica montelupina.

Opera Nigra – Alessandro Scarabello

Trittico in bianco e nero di tre metri per sette, con un animale in spazi metafisici dipinto da Alessandro Scarabello con il suo inconfondibile stile gestuale.

DIMOSTRAZIONI, LABORATORI E SPETTACOLI

Per le strade del centro cittadino sono previste dimostrazioni a cura degli artigiani dell’Associazione della strada della ceramica e dell’associazione Unione Fornaci della terracotta, che si occuperà anche della realizzazione di un forno in fibra ceramica alimentato a legna la cui apertura è prevista per sabato 22 giugno alle 22.00. Sono inoltre previsti laboratori per bambini e workshop per adulti.

Nei tre giorni della manifestazione si terranno poi spettacoli, concerti e performance, aperitivi a tema, trekking urbani e visite guidate al Museo della ceramica e all’Archivio Museo Bitossi.

Orari di apertura della manifestazione

Venerdì 17.00 – 24.00

Sabato e domenica 10.00 – 13.00 /17.00-24.00

Informazioni

Ufficio Turistico – 057151324

Ufficio Eventi - 0571914594

eventi@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Museo Montelupo – 0571/1590300

info@museomontelupo.it

WEB

www.montelupoeventi.it

SOCIAL

IG @montelupo_ceramic

FB: @CeramicaMontelupo @MuseoMontelupo

Fonte: Cèramica Montelupo