FaberBand, tributo a De Andrè a Montaione con Borgo Alto

Sono avviate le prevendite per lo spettacolo FaberBand - Tributo a Fabrizio De Andrè che si terrà a Montaione (Fi) il 30 giugno alle ore 21:30. L’evento organizzato dall’Associazione Borgo Alto in collaborazione con il Comune di Montaione si terrà presso via Pascoli (nel piazzale delle scuole).

La “FaberBand – Tributo a Fabrizio De André” è uno degli organici più affermati in Italia nell’interpretazione dell’opera di De André. Lo spettacolo proposto dal gruppo ripercorre eseguendole dal vivo, le più belle e significative canzoni del cantautore genovese.

Il progetto FaberBand nasce nel 2002 per iniziativa del musicista toscano Stefano Montagnani (insegnante di lettere, musicista, direttore artistico del Festival della Musica Suonata, una delle iniziative protagoniste dell’Estate Montaionese; profondo conoscitore dell’opera del cantautore che ha approfondito attraverso attività di studio e ricerca filologica presso il Centro Studi De André dell’Università di Siena dove si è brillantemente laureato, e attraverso un’attività concertistica che lo ha portato negli ultimi vent’anni ad esibirsi in teatri, piazze e locali di tutta Italia). Spinto dalla grande passione per le canzoni e la poesia di Fabrizio De André, riunisce un organico di musicisti di prim’ordine, per rendergli un sentito omaggio attraverso un tributo musicale che in vent'anni di attività ha toccato teatri e piazze di tutta Italia.

L'intento dello concerto è infatti quello di abbracciare interamente la produzione del cantautore genovese, eseguendo canzoni scelte lungo un arco cronologico che spazia dalle origini fino agli ultimi album, attraversando quindi quarant'anni di canzoni, di storia, di vita.

Lo spirito dello spettacolo è quello del profondo rispetto per gli arrangiamenti originali: pur con l'aggiunta di accorgimenti personali il gruppo attinge con cura alle versioni documentate dai dischi, soprattutto quelli dal vivo, lasciandone inalterate le scelte stilistiche e sonore. La presenza di otto musicisti dalla grande professionalità e competenza, unitamente alla qualità della ricca e peculiare strumentazione, costituiscono una scenografia dai tratti suggestivi.

Formazione:

Stefano Montagnani: direzione artistica, voce, chitarre, bouzouki, mandolino

Matteo D’Alessandro: batteria, percussioni, cori

Andrea Barsali: chitarra classica, folk e elettrica, bouzouki, oud, cori

Matteo Tuci: basso elettrico

Elena Guarducci: voce, flauto, percussioni, tastiere

Vieri Marchi: tastiere, fisarmonica, cori

Linda Leccese: violino, cori, percussioni

Luigi Pieri: sax soprano, clarinetto, flauto dolce, cori

Paolo Morelli: fonico

Info e prevendite: +39 380 3412347

