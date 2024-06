Serata a Capannori per gli ospedali di Camaiore e Pescia

Il prossimo 21 giugno alle ore 21 si svolgerà nel comune di Capannori (Lu) una serata a sostegno delle strutture Oncoematologiche degli ospedali della Versilia e di Pescia, finalizzata anche ad informare i partecipanti sulla diagnosi e le terapie che interessano le patologie oncoematologiche. In continuità con lo scorso anno l'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale, ha anche lo scopo di raccogliere fondi per implementare le due strutture: il ricavato sarà utilizzato per scopi assistenziali e scientifici.

"Ringraziamo il Comune di Capannori e il Gruppo Vintage 80 per l'invito; la serata benefica ci permetterà di far conoscere la nostra struttura e di realizzare un ulteriore potenziamento così da poter offrire ai nostri pazienti cure sempre migliori per malattie quali, ad esempio, Linfomi, Leucemie, Mieloma Multiplo e mielodisplasie", - ha commentato la dottoressa Giuditta Niccolai, direttore sanitario del presidio ospedaliero.

Sul posto sarà presente un Punto Informativo di raccolta donazioni gestito da personale autorizzato.

La struttura di Oncoematologia dell'ospedale di Pescia, che comprende anche quella dell'ospedale di Pistoia, è diretta dalla dottoressa Silvia Birtolo ed afferisce al Dipartimento Oncologica di cui è direttore la dottoressa Luisa Fioretto ed opera nell’ambito della struttura complessa di Oncoematologia di cui è direttore la dottoressa Sabrina Moretti. Oltre alla dottoressa Birtolo il personale medico è formato personale dalle dottoresse Roberta Giachetti, Caterina Biagiotti e Martina Rousseau. Le coordinatrici infermieristiche per Pescia e Pistoia sono rispettivamente le dottoresse Silvia Giannini e Mariella Margelli.

Nelle due strutture, di Pescia e Pistoia, sono prese in carico dalla fase diagnostica alla terapia tutte le patologie oncoematologiche e i pazienti possono contare anche sulle indagini più sofisticate nonché le cure più all’avanguardia, innovative.

"In Oncoematologia, - afferma Birtolo- negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un netto miglioramento delle opportunità di cura e possiamo oggi affermare che molte patologie un tempo ritenute incurabili sono oggi curabili ed in alcuni casi anche guaribili".

Nei casi in cui i pazienti debbano essere sottoposti a procedura trapiantologica o terapia con CAR-T (cellule immunitarie che vengono modificate geneticamente e poi reinfuse nel paziente) è la stessa struttura di Oncoematologia che prende accordi con i centri Universitari di riferimento della Regione (prevalentemente Firenze, poi anche Pisa e Siena se necessario). Il paziente viene preparato e seguito fino al trapianto o terapia con CAR-T e poi ripreso in carico per il prosieguo delle cure o follow up.

Il personale infermieristico accoglie il paziente fin dal primo momento e ne cura gli aspetti infermieristici ma anche umani.

In ogni struttura Onco-Ematologica-Oncologica è presente l’ AIUTO Point che è un Punto Servizi dedicato al paziente oncologico istituito dalla Regione Toscana nel 2016. È istituito come integrazione al CORD (Centro Oncologico Riferimento Dipartimentale).

Attraverso l’Aiuto Point (acronimo di Assistenza, Informazione, Urgenze nel Trattamento Oncologico), presente in tutte le strutture Oncologiche, i pazienti possono effettuare prenotazioni facilitate e preferenziali di esami e prestazioni mediche, sia programmate che urgenti, previste durante tutto il percorso diagnostico, di cura e follow up della patologia, permettendo di sollevare pazienti stessi ed i loro famigliari dal disagio e dalla preoccupazione di provvedervi personalmente. Le prenotazioni CUP vengono effettuate presso l’AIUTO Point e CORD. Oltre a prenotare tutte le prestazioni previste nel percorso oncologico si assicurano tutti gli adempimenti amministrativi in materia di esenzione e altro.

Nelle strutture Oncomematologiche è, inoltre, assicurata anche l'assistenza psicologica, le cure simultanee, il percorso nutrizionale e la cardio-oncologia.

L'evento del 21 giugno, ad ingresso gratuito, che prevede anche il Concerto del Gruppo canoro “Vintage 80”, coinvolgerà anche i pazienti ed i loro familiari per una serata di relax ed allegria.

Fonte: Asl Toscana Centro