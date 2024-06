Welfare di Comunità, secondo appuntamento con l'Arci a Lazzeretto

Secondo appuntamento organizzato dall'Arci Empolese Valdelsa sul territorio, presso il Circolo Arci Tozzini - Lazzeretto dalle ore 18.00, sugli sportelli di prossimità all'interno del progetto "Wel.Com. Welfare di Comunità" finanziato dalla Regione Toscana all’interno del bando Welfare.

Gli appuntamenti in calendario saranno l'occasione per imparare a utilizzare la propria mail, il proprio SPID, per capire come accedere al fascicolo sanitario elettronico, a utilizzare le App che abbiamo a disposizione per le utilità quotidiane e per conoscere meglio piattaforme e portali digitali.

Dopo l'attivazione di 3 sportelli di prossimità nel territorio Empolese e nella zona del Valdarno inferiore, grazie alla collaborazione con il Servizio di Segretariato Sociale e il Servizio sociale territoriale della SDS Empolese Valdelsa Valdarno, sta andando avanti il percorso di riflessione collettiva e di condivisione di metodi e strumenti volti al consolidamento degli sportelli di prossimità nati nel corso del 2023, che rispondono al bisogno di garantire ai cittadini supporto nella risoluzione di problemi, dalla compilazione e gestione di pratiche cartacee e/o digitali alla possibilità di orientamento e di offrire materiale informativo relativamente ai servizi del territorio: dal supporto per utilizzo di dispositivi digitali al supporto per iscrizioni, prenotazioni e modalità di accesso ai servizi di vario genere (sociali, socio sanitari, uffici comunali), dalle misure di sostegno (sostegno alimentare, supporto all’autonomia, bonus e sussidi, pratiche per il soggiorno ecc...) alle attività per il supporto per la vita quotidiana dei cittadini e delle famiglie (aggregazione e socializzazione per tutte le fasce di età, doposcuola, centri di aggregazione sociale, servizi di supporto).

Vi invitiamo quindi a partecipare agli appuntamenti in programma e a promuoverli attraverso i vostri canali affinchè diventino un momento utile per la collettività, per le comunità e per la quotidianità dei cittadini e delle cittadine del territorio.

Fonte: Arci Empolese Valdelsa