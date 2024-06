Abc, dopo dieci anni lascia Giuliano Delli Carri

“Giuliano Delli Carri, dieci anni in gialloblu”. Potrebbe essere il titolo di uno dei capitoli del grande libro dell’Abc Castelfiorentino, capitolo di cui ci accingiamo a scrivere l’ultima pagina.

Il saluto al parquet di Giuliano Delli Carri arriva infatti dopo due avventure, di cui l’ultima durata ben dieci anni consecutivi, in maglia Abc. La sua prima apparizione a Castelfiorentino risale al 2009, nell’allora serie B. Poi, dopo diversi anni al piano di sopra, il ritorno nel 2014, per vestire quei colori che non ha più abbandonato. Dieci anni in cui ha rappresentato un esempio, per le sue qualità tecniche sul campo e per quelle umane fuori dal campo, fino a divenire capitano e bandiera del sodalizio gialloblu. E se Castello ormai è casa sua, altrettanto lo è il PalaBetti, che a Giuliano resterà sempre, indissolubilmente legato.

“L’Abc per me è sempre stata una seconda famiglia – racconta Giuliano – e indossare questi colori è stato un onore. Poi, ottenere la salvezza nell’anno del ritorno in serie B, e farlo insieme a Samuele (Manetti), è stato il perfetto epilogo della mia carriera. Purtroppo qualche fastidio fisico da una parte, e gli impegni genitoriali dall’altra, non mi consentono di proseguire questo percorso, ma al PalaBetti lascio un pezzo di cuore. Con la speranza, un giorno, di vedere i miei figli indossare quella maglia che mi ha dato tanto e alla quale resterò sempre profondamente legato. Grazie a tutti, a presto”.

Nel reciproco affetto e nell’assoluta stima che da sempre li legano, la società ringrazia Giuliano per tutto ciò che ha dato ai colori gialloblu nel suo lungo percorso in maglia Abc. Per la passione e l’impegno impagabili, per il talento e l’esperienza che ne hanno fatto uno dei simboli degli ultimi dieci anni, per il forte senso di appartenenza e, soprattutto, per essere stato un esempio per i giovani, sia dentro che fuori dal campo.

Fonte: Abc - Ufficio stampa