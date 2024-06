Calci ai poliziotti intervenuti per il tentato furto di una moto, denunciati due minorenni

Erano circa le 2,30 di questa notte quando al 112 NUE sono stati segnalati tre giovani intenti ad armeggiare su una moto di piccola cilindrata, parcheggiata nel primo tratto di via di Ripoli a Firenze, quartiere Gavinana.

Inviata sul posto una pattuglia della polizia, gli agenti si sono presto imbattuti in tre giovani che stavano camminando in via di Ripoli. Avvicinati i tre per il controllo di rito, uno è fuggito correndo mentre gli altri due, un 15enne ed un 16enne, avrebbero reagito con violenza prima di essere bloccati.

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, il più grande dei due avrebbe cercato di non farsi identificare e, oltre a non fornire subito le sue generalità, avrebbe scalciato contro i poliziotti, finendo per ferire entrambi.

Una volta identificati, i due minori sono stati denunciati per tentato furto in concorso. Il 16enne, inoltre, dovrà rispondere anche delle accuse di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

I due poliziotti, sottoposti a referto medico, sono stati dimessi con pochi giorni di prognosi.