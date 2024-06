La polizia di Livorno usa il taser per bloccare un uomo che aveva aggredito la fidanzata in strada

Nel primo pomeriggio di ieri, in via dei Pelaghi a Livorno, una lite in strada fra un uomo e una donna, fidanzati, è terminata con l'intervento dei sanitari del 118 e degli agenti della Polizia di Stato. I primi hanno soccorso la donna, trovata riversa a terra e in lacrime, i secondi hanno inseguito e bloccato l'uomo, non senza difficoltà, con l'utilizzo del taser.

L'uomo, infatti, nel tentativo di allontanarsi a piedi, avrebbe cercato prima di nascondersi tra le auto in sosta e poi di fuggire tra i mezzi in transito, creando non pochi problemi alla circolazione stradale. Nel frattempo, avrebbe anche continuato ad inveire contro i poliziotti, minacciandoli di morte. Una volta fermato, avrebbe quindi cercato di colpire con la portiera dell'auto di servizio gli agenti, che hanno così utilizzato il taser per immobilizzarlo.

Portato in Questura e identificato, è stato arrestato per lesioni personali aggravate.