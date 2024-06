Cgil Toscana, gli auguri per i 50 anni dal Pd Montelupo: "Per un futuro ancora più ricco di vittorie per i lavoratori"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del Pd di Montelupo Fiorentino alla Cgil Toscana, in occasione del 50esimo anniversario del sindacato che sarà celebrato in un evento venerdì 21 giugno alla Fornace di Sammontana, a Montelupo.

"Alla cortese attenzione della Cgil della Cgil Toscana del segretario nazionale Maurizio Landini del segretario regionale Rossano Rossi

In occasione del cinquantesimo anniversario dalla fondazione della Cgil Toscana, la sezione di Montelupo del Partito Democratico desidera esprimere a Voi e a tutti i membri del sindacato i nostri più sentiti auguri e ringraziamenti per il raggiungimento di questo importante traguardo. Domani 21 giugno si celebreranno le lotte, i traguardi e le conquiste che la Cgil Toscana ha raggiunto in mezzo secolo di attività; questa giornata sarà un'opportunità preziosa per riflettere sul passato e per progettare il futuro, guardando alle sfide che ci attendono, e siamo lieti che la si possa trascorrere in un luogo simbolo dell’impegno cittadino e degli sforzi del sindacato: la Fornace di Sammontana, storico luogo di lavoro montelupino ora riconvertitosi.

La storia della Cgil Toscana è ricca di battaglie per i diritti dei lavoratori, in un contesto che fin troppo spesso è caratterizzato da sfruttamento, ingiustizie e, purtroppo, tragedie. Ricordiamo ancora vividamente e con pieno dolore episodi drammatici come la recentissima morte di Satnam Singh, il lavoratore indiano che aveva perso un braccio nei campi di Latina, simbolo concreto delle condizioni di lavoro disumane a cui troppi lavoratori sono ancora oggi sottoposti. Allo stesso modo ricordiamo la tragedia fiorentina di Via Mariti, per la quale il 16 febbraio scorso sono morti uccisi cinque operai innocenti. Nondimeno citiamo anche la virtuosa collaborazione tra il sindacato e il presidio dei lavoratori della ex Gkn, in lotta da tre anni per un mondo più giusto e dignitoso per tutti. Questi eventi tragici e drammatici ci devono motivare a continuare a lottare e a battersi per un mondo lavorativo più giusto, più umano, che possa ripartire considerando l’operaio innanzitutto come essere umano.

Allo stesso tempo, negli ultimi decenni, grazie al vostro impegno, sono stati fatti significativi passi in avanti nella tutela dei lavoratori. Un lavoro che, ad oggi, rischia di essere compromesso dal contesto politico attuale, caratterizzato da riprese nostalgiche che noi ci siamo lasciati andare quasi ottanta anni fa e che sicuramente non possono appartenere a questa epoca che viviamo. La vostra azione si rende quindi duplicemente preziosa e più che mai cruciale per garantire che non si facciano passi indietro rispetto ai diritti acquisiti.

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da numerose iniziative che non solo celebreranno il passato, ma getteranno anche le basi per il futuro. La presentazione della ricerca Ires Cgil sul lavoro in Toscana offrirà sicuramente punti di riflessione importanti per comprendere al meglio le dinamiche attuali e future del lavoro nella nostra regione, come suggerisce anche la presenza di ospiti illustri come il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Infine, si celebreranno anche gli ex segretari generali della Cgil Toscana, ricordati anche nella mostra a pannelli che ripercorre la storia del sindacato, rinnovando la pura ammirazione per chi in passato ha desiderato dedicare la propria vita alla lotta per i diritti di ciascuno.

In questa giornata di festeggiamenti, il Partito Democratico di Montelupo ribadisce il proprio sostegno e la propria vicinanza alla Cgil, auspicando che i prossimi cinquanta anni possano essere ancora più ricchi di conquiste e di vittorie per i lavoratori della Toscana, dell’Italia e del mondo. Siamo certi e ancora più motivati a continuare a costruire una società più giusta e solidale, dove gli esseri umani siano innanzitutto umani".

Fonte: Segreteria PD Montelupo