Incendio a Comeana, abitazione parzialmente distrutta: raccolti 4mila euro online in due giorni

"Venerdì 14 giugno un incendio, divampato dalla cucina, ha distrutto parte della casa di Tiziano e Graziella, portandosi via anche parte della sala da pranzo, della facciata, fino al tetto".

Per la famiglia della frazione di Comeana, nel comune di Carmignano, in provincia di Prato, è scattata però la solidarietà online: sulla piattaforma GoFundMe sono stati infatti raccolti quattromila euro in due giorni.

Intanto la signora Graziella è ancora in ospedale in seguito alle ustioni riportate.

"Oltre ai danni materiali - scrive la nipote, Glenda Vestri - l'incendio si è portato via anche molti dei ricordi di una vita, che si trovavano nella porzione di casa che ha riportato più danni".

"Al momento - aggiunge - l'abitazione è inagibile e nonostante gli sforzi dei parenti e dei cari amici che sono accorsi fin da subito, non sarà possibile rientrarci finché non verrà effettuata una costosa bonifica che certifichi le condizioni di ripristino e salubrità degli ambienti".

"Sarà perciò fondamentale - conclude - il sostegno di tutti voi, per poter intervenire il prima possibile e donare la speranza di un pronto ritorno alla normalità".

La raccolta ha ricevuto cinquanta donazioni ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/incendio-comeana