Incendio alla Rsa, gli ospiti stanno tutti bene

Stanno tutti bene gli ospiti della Rsa "Villa Bianchi" di Ponte Buggianese, gestita dalla cooperativa Serena Orizzonti, a seguito del principio di incendio da accertare che si è generato nella tarda serata di ieri sera (19 giugno) e che avrebbe avuto origine da un fan coil, adibito a condizionamento. Dopo l'attivazione del protocollo di maxiemermergenza da parte della Centrale Operativa 118 Pistoia-Empoli e dei Vigili del Fuoco, la direzione aziendale insieme alla Società della Salute Valdinievole e con il coinvolgimento delle altre sette Società della Salute della Toscana Centro, si sono attivate per ricollocare i 17 ospiti che non potevano rientrare nelle proprie stanze. Tra le ore 21 e le ore 22,30 sono state individuate le 17 nuove collocazioni così suddivise: 2 ospiti sono stati collocati alla Turati a Gavinana, 4 a Villa Matilde a Pescia, 3 al Villone Puccini a Pistoia, 1 alle cure intermedie del Ceppo a Pistoia, 2 a Madonna del Rosario a Orentano, 5 a RSA Campostrini di Vicopisano. Tali ricollocazioni in un tempo così rapido sono state il frutto di un coordinamento e collaborazione importante tra Società della Salute, Rete Sanitaria Territoriale, Direzione servizi sociali della Azienda USL Toscana Centro e soggetti del Terzo settore.

Ancora una volta il sistema regionale di presa in carico delle persone più fragili in presenza di un evento emergenziale, ha risposto in modo coordinato e efficace ed ha permesso ai 17 ospiti trasferiti di trascorrere la nottata in un luogo di cura adeguato e individuato nel raggio di circa 30 km dalla RSA "Villa Bianchi"

Per quanto riguarda le cinque persone per cui è stato necessario il ricovero nei Pronto Soccorso del San Jacopo e del S.S. Cosma e Damiano due sono stati dimessi e gli altri saranno dimessi nella giornata odierna. Da evidenziare che, sempre ieri sera, erano state allertate anche le direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri di Pistoia e Pescia per accogliere gli ospiti della Rsa.

Un ringraziamento doveroso anche alle Associazioni di Volontariato per la numerosa disponibilità dei mezzi di soccorso, ambulanze e mezzi attrezzati.

Un ringraziamento a tutto il personale di Sereni Orizzonti, agli amministratori e ai tecnici del Comune di Ponte Buggianese che si sono adoperati fino a notte fonda per favorire la buona riuscita dei trasferimenti e per informare e rassicurare le famiglie sull'accaduto e alle strutture che si sono rese immediatamente disponibili per ospitare nottetempo gli anziani.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa