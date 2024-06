Incendio in Rsa, 21 evacuati a Ponte Buggianese

I Vigili del Fuoco di Montecatini Terme sono intervenuti ieri sera intorno alle 20:30, per un principio d' incendio all'interno di una Rsa privata, nel comune di Ponte Buggianese in via 24 Maggio.

L'edificio era invaso dal fumo e immediatamente le operazioni di soccorso si sono concentrate sul portare in salvo tutti gli occupanti della struttura, 21 persone con disabilità e alcune anche in ossigenoterapia.

Il principio d'incendio ha interessato l'impianto di climatizzazione posto al primo piano il quale veniva precauzionalmente reso inagibile fino ad ulteriori verifiche.

Sul posto presente anche personale del 118 con l'automedica di Pescia che ha disposto l'invio in ospedale di 2 persone. Gli altri pazienti ricollocati presso altre strutture. Sul posto anche il funzionario di guardia dei Vigili del Fuoco. Le cause sono in corso di accertamento. Presenti anche i carabinieri.