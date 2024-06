Maturità, 40 anni dopo si ritrova la sezione D del Pontormo di Empoli

Se ieri è cominciata la maturita con le prime prove degli esami di Stato, c'è chi quel traguardo l'ha festeggiato come 40esimo anniversario. È il caso della sezione D del liceo scientifico Il Pontormo, che proprio a 40 anni di distanza si è ritrovato a tavola al ristorante Donna Riccarda di Empoli.

In 16 sono riusciti a partecipare, purtroppo senza insegnanti dei tempi. La serata è stato il momento perfetto per gli amarcord, tra amici rimasti in contatto e vecchie conoscenze che da tempo non si incrociavano sulla strada della vita. Sicuramente una piacevole occasione da replicare.

