Rapina alla stazione di Empoli, arrestato complice dopo mesi

Arrestato un 30enne marocchino, in Italia senza fissa dimora, e trasferito in carcere perché ritenuto autore di una rapina lo scorso 26 novembre 2023 alla stazione di Empoli.

I carabinieri dell’Aliquota Operativa hanno eseguito la misura cautelare chiesta dalla procura fiorentina ed emessa dal gip.

Qul giorno di novembre, due persone colpirono un pakistano a bottigliate in testa, per poi rapinarlo del portafoglio con 500 euro all'interno. Il ferito in seguito fu portato dai sanitari inviati dal 118 all'ospedale San Giuseppe.

Uno degli autori, di lì a poco, venne rintracciato e arrestato dai carabinieri, prima del trasferimento a Sollicciano (dove si trova tutt'ora). Questi mesi sono serviti per giungere al secondo complice della rapina, trovato negli scorsi giorni a Empoli.