Rapina in una copisteria a Firenze, via l'incasso e il cellulare di una cliente

Rapina in una copisteria a Firenze nella tarda mattinata di oggi, in piazza Dalmazia, dove è intervenuta la polizia. Secondo quanto ricostruito intorno alle 13.30 un uomo, con il volto nascosto da un passamontagna, avrebbe fatto irruzione nel negozio.

Prima avrebbe minacciato con un coltello il titolare per farsi consegnare il denaro in cassa e poi, secondo quanto emerso, anche una cliente presente al momento della rapina, portandole via il cellulare. In seguito è fuggito via, facendo perdere le proprie tracce.