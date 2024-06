"Reading party", una serata per leggere in compagnia alla Libreria Blume di Fucecchio

Una serata per leggere in compagnia. È l'appuntamento con il "Reading party per adulti e giovani adulti" della Libreria Blume di Fucecchio, in programma giovedì 27 giugno dalle 21 alle 22.30. "Una serata di lettura silenziosa da trascorrere nella magica atmosfera del giardino di Blume" spiegano dalla libreria. "Un'iniziativa che arriva da oltre oceano e che abbiamo amato fin da subito: non potevamo non proporla alle nostre lettrici e lettori".

L'invito è dunque a lasciare da parte pensieri, e cellulari, e ad immergersi tra le pagine. Per partecipare sarà sufficiente portare un libro a piacere, un piccolo telo o coperta da stendere a terra e, se si vuole, una luce da lettura. L'evento è gratuito con iscrizione obbligatoria Qui.