Riempiono la borsa di cartucce per stampante, poi pagano solo un euro

Riempiono le borse di cartucce per stampanti per un valore commerciale di 1.900 euro e alla cassa pagano solo 1 euro. Però le due vengono scoperte.

Due donne di origine romena, una di 20 e l'altra di 35 anni, sono state denunciate per furto dalla polizia. Il fatto è accaduto ieri (mercoledì 19 giugno) a Firenze in un supermercato in via Canova.

Le due, secondo quanto ricostruito, avrebbero rubato le cartucce nascondendole in borse molto capienti. Poi giunte alle casse avrebbero pagato solo 1 euro ma sono state scoperte dal personale di vigilanza. Questi ultimi hanno allertato la polizia.