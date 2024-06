Ruba una cassa di vino da un supermercato, arrestato

Ieri pomeriggio, i carabinieri forestali di Reggello, con il supporto della Compagnia Firenze Oltrarno, hanno arrestato un uomo di nazionalità nigeriana per rapina impropria. Il soggetto, nato nel 1992, è stato fermato sul Lungarno dopo che un cassiere di un supermercato lo aveva visto scappare con una cassa di vino. Il ladro aveva minacciato il cassiere, fingendo di avere un'arma nascosta, per garantirsi la fuga.

I Carabinieri, giunti sul posto, hanno confermato che l'uomo aveva rubato cinque bottiglie di vino dal supermercato e le aveva nascoste nello zaino, ancora dotate di dispositivi antitaccheggio. Durante la perquisizione, è stata trovata una forbice, probabilmente utilizzata per simulare un'arma.

Il soggetto è stato condotto presso la Stazione dei Carabinieri di Firenze Palazzo Pitti e posto in stato di arresto per rapina impropria. Attualmente, è in custodia, in attesa del giudizio con rito direttissimo che si terrà oggi presso il Tribunale di Firenze.