Sorpresi a forzare porta di una casa, arrestati. Tre persone denunciate per droga all'ex Meccanotessile

Lunedì sera, i condomini di un palazzo in via Federico d’Antiochia a Firenze hanno notato due individui sospetti e hanno chiamato i carabinieri. Una pattuglia del Nucleo Radiomobile è intervenuta rapidamente e ha trovato due uomini di nazionalità georgiana, di 47 e 31 anni, intenti a forzare la porta di un'abitazione. Gli uomini, sorpresi con attrezzi da scasso, sono stati arrestati e condotti alla stazione dei Carabinieri di Firenze Santa Maria Novella. Dopo il giudizio direttissimo, il tribunale ha convalidato gli arresti e imposto la misura degli arresti domiciliari.

Parallelamente, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nell'area delle Cascine e nella struttura nota come "ex meccanotessile" in via Alderotti, dove sono stati sequestrati oltre 100 grammi di hashish e 21 dosi di crack. Tre persone sono state fermate: un 27enne marocchino è stato arrestato con l'obbligo di presentarsi alla polizia, mentre due tunisini di 44 e 24 anni sono stati denunciati a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Tutti gli indagati sono considerati innocenti fino a prova contraria.