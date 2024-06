Lupi S. Croce, Cani e Scatragli convocati al Trofeo delle Regioni 2024

Geraldo Cani, in qualità di capitano del gruppo, e Duccio Scatragli, entrambi classe 2008, schiacciatori, rappresenteranno la Toscana e i Lupi al Trofeo delle Regioni, Aequilibrium Cup, in programma dal 24 al 28 giugno in Calabria. Il Comitato Regionale ha diffuso la lista ufficiale nelle scorse ore. Questo il commento dei due atleti biancorossi:

Geraldo Cani “Questo è il secondo anno in cui vengo convocato al Trofeo delle Regioni e non ci sono parole adatte a descrivere la mia felicità, sono molto soddisfatto per aver raggiunto un traguardo importante come questo, soprattutto quest’anno che sono stato eletto capitano. Cercherò di divertirmi ma principalmente cercherò di impegnarmi al massimo per non deludere le aspettative e per arrivare più in alto possibile nella classifica finale”

Duccio Scatragli “E’ stata un'annata molto difficile per me e sono contento di aver superato alcuni ostacoli che mi sono trovato davanti. dopo tanti sacrifici e tanta paura di non riuscire a raggiungere questo obiettivo, che per me era così importante, trovarmi nella rosa dei giocatori è stato da una parte un sollievo, una grandissima felicità e un onore e dall'altra sento la responsabilità di rappresentare la Toscana al Trofeo delle Regioni, cercherò di dare il massimo sia come atleta che come persona all'interno della squadra”

Un grandissimo applauso a questi due giovani protagonisti che porteranno i colori biancorossi e Santa Croce sull’Arno ai livelli più alti della pallavolo giovanile. Gara d’esordio: Toscana contro Valle d’Aosta, lunedì 24 giugno, ore 9.00, Palestra Istituto “Falcone e Borsellino), Corigliano-Rossano (CS).

