Palio di Montelupo, classifica ancora aperta nella seconda settimana

Cominciano a delinearsi già le prime situazioni con una classifica che sembra parlare molto chiaro. Ma attenti, chi vive il Palio lo sa. Spesso ci si gioca tutto fino all’ultimo secondo.

Andiamo per gradi e riviviamo un attimo la seconda settimana rionale. Continuano a splendere i rioni di Via Rovai e La Graziani, che mantengono un rullino di marcia impressionante, con 2 vittorie in altrettante partite.

Questa volta vittime delle squadre di Calosi e Sabatini sono il Bar Carlino e la Sambobolinese, grande delusione fino ad oggi della manifestazione, dopo la finale della scorsa edizione.

Via Rovai vince e convince con il Bar Carlino, per 3-1, anche considerata l’assenza del bomber Bouhafa, mentre La Graziani un pò controlla, un pò si fa attaccare, e poi schianta con roboante 3-0 gli Orange di Vaglini, con Mhilli, 3 reti complessive, e con kernezo che sigla una doppietta.

Mantiene il passo delle prime due anche Piazza Unione Europea, che vince contro il Centro per 5-3 e si posiziona lassù, a pochissimi punti dalla fase finale. Anche se adesso dovranno affrontare in ordine Via Rovai e Fibbiana.

Fibbiana, proprio loro, che fermano la corsa della Vinicola e che iniziano a muovere la propria classifica. 2-2 il finale tra questi due Rioni, con la Vinicola che passa avanti per 2-0 (Motti Matteo e Malanchi), ma che viene raggiunta sul 2-2 grazie alla doppietta di uno straripante Cerrato. E forse alla fine, per gli episodi, il Fibbiana poteva strappare la vittoria.

Adesso si inizia a guardare davvero la classifica, si fanno i primi conti e si cerca di capire quale può essere lo scenario per arrivare tra le prime quattro. Ancora due giornate di qualificazione, e poi sarà battaglia per la gloria.

Risultati

Via Rovai 3-1 Bar Carlino (Marrazzo, Fornai 2; Mancini)

Centro 3-5 Piazza Unione Europea (Scardigli 2, Simoncini; Monfrecola, Koceku 2, Gjergji, Frea)

Vinicola 2-2 Fibbiana (Motti M., Malanchi; Cerrato G. 2)

Sambobolinese 0-3 La Graziani (Mhilli, Kernezo 2)

Classifica

Via Rovai 6pt

La Graziani 6pt

Piazza Unione Europea 6pt

Vinicola 4pt

Fibbiana 1pt

Bar Carlino 0pt

Centro 0pt

Sambobolinese 0pt

Appuntamento al 26 Giugno e 01 Luglio per la terza giornata:

• 26/06/24 ore 21.15 Via Rovai vs Piazza Unione Europea, ore 22.15 Sambobolinese vs Fibbiana

• 01/07/24 ore 21.15 Centro vs Vinicola , ore 22.15 Bar Carlino vs La Graziani

Sulla Youth League

Nella seconda settimana rionale una sola partita per la Youth League, il Palio delle nostre “Primavere”. E sulla falsa riga della prima settimana, i giovani della Sambobolinese vengono nuovamente travolti. Questa volta però ad opera de La Graziani, con gli scatenati Giordano e Pucci, autori rispettivamente di una tripletta e una doppietta.

La Youth League torna in campo il 25 e il 27 Giugno. Con il Turbone che affronterà il Fibbiana (il 25) e La Graziani (il 27). Partite che già potrebbero dirci molto su chi andrà a giocarsi la finale.

Risultati

La Graziani 7-1 Sambobolinese (Giordano 3, Pucci 2, De Falco, Napolitano; Bitossi)

Classifica

La Graziani 4pt*

Turbone 3pt

Fibbiana 1pt

Sambobolinese 0pt

(*) 1 partita in più

Sulla Legend Edition

Questa settimana una sola partita, che ha visto il Fibbiana sfidare il Castello, e soccombere con un grande divario. Tra grandi gol, qualche infortunio, e tanta nostalgia, i gialli Castellani strappano la seconda vittoria su due partite, e si mettono in testa al girone con 6 punti.

Risultati

Fibbiana 0-6 Castello (Pieraccioli, Frosali 2, Piccini 2, Esposito)

Classifica

Castello 6pt

La Graziani-Turbone 3pt

Fibbiana 0pt

Anche la Legend Edition torna in campo il 25 e il 27 Giugno, con il Castello, protagonista di entrambe le gare, che potrebbe già strappare il pass per la finale.

Adesso si inizia a fare sul serio. Che vinca il migliore!

VIVA IL PALIO! VIVA MONTELUPO!