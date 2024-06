Ville e Giardini incantati, concerto dell'Ort a Cerreto Guidi

Ultimo giro - a fine giugno - dei concerti ORT per Ville e Giardini incantati in attesa degli ultimi singoli appuntamenti in programma a luglio. Terza produzione a organico completo che debutta giovedì 27 giugno alla Villa Medicea di Poggio a Caiano; repliche venerdì 28 alla Petraia di Firenze e sabato 29 alla Villa di Cerreto Guidi. Tutti con inizio alle ore 21:30.

Sul podio sale la direttrice pugliese Danila Grassi. Nata trentuno anni fa a Putignano, nella provincia barese, prima studia violoncello e poi a 19 anni si avvicina alla direzione d’orchestra frequentando dei corsi con Mariano Patti e Piero Bellugi. Così inizia la sua formazione sul podio con gli studi alla Civica Scuola di musica “Claudio Abbado” di Milano, in Germania presso i Mannheimer Philharmoniker, in Scozia con Sian Edwards, alla Scuola di Musica di Fiesole e fino al diploma al Conservatorio dell'Aquila sotto la guida di Marcello Bufalini e Donato Renzetti.

Dal 2021 lavora come assistente di Fabio Luisi per il Festival della Valle d’Itria di Martina Franca, dove ha fatto il suo debutto divenendo la prima donna a dirigere un titolo operistico nella storia del Festival. Debutta con l'ORT in questa occasione con un programma da repertorio, che la vede protagonista nella più graziosa (e simpatica) tra le sinfonie di Beethoven, l’Ottava. Questa infatti, datata 1814, rappresenta per il compositore maturo quasi un ritorno al passato: un consapevole sguardo a ritroso verso la Vienna di Haydn e Mozart.

Solista, come vuole la tradizione della Fondazione che approfitta del programma estivo per mettere in risalto il proprio organico, è un altro musicista dell'ORT: Andrea Mancini, primo corno dal 2023. Lo ascolteremo nel Concerto di Antonio Rosetti, pseudonimo del compositore e contrabbassista ceco all'anagrafe František Antonín Rössler.

In apertura l'Ouverture dal Don Giovanni di Mozart, composta a opera ultimata (secondo una leggenda addirittura solo nella notte precedente la prima praghese). Insolita ouverture alla quale Mozart non assegna, com'era nella prassi comune dell'epoca, una mera funzione introduttiva, ossia di preparazione al clima generale dell'opera, ma bensì la investe di un compito più specifico, quello di riassumere anticipatamente lo svolgimento drammatico dell'opera, anticipando in apertura il tema finale della morte nella "metafisica" tonalità di re minore.

Biglietti ancora disponibili a €12,00 (per i soci Unicoop €10,00) più eventuali commissioni di vendita; acquistabili sul posto prima del concerto, online su Ticketone.it e nei punti vendita del Circuito Ticketone. Visite guidate gratuite (previste a La Petraia e su prenotazione a Poggio a Caiano) e buffet a pagamento (allestiti nelle Ville di Petraia e Cerreto Guidi).

L’iniziativa è in collaborazione con Direzione regionale musei della Toscana del Mic, Città Metropolitana di Firenze, Palazzo Mediceo Seravezza, Comune di Quarrata; sponsorizzata da Unicoop Firenze e sostenuta da Fondazione CR Firenze.

Ville e Giardini incantati / CARTELLONE 2024

giovedì 27 giugno – Villa Medicea di Poggio a Caiano ore 21:30

venerdì 28 giugno – Villa Medicea La Petraia, Firenze ore 21:30

sabato 29 giugno – Villa Medicea di Cerreto Guidi ore 21:30

Danila Grassi direttrice

Andrea Mancini flauto

Orchestra della Toscana

MOZART Don Giovanni, ouverture

ROSETTI Concerto per corno e orchestra

BEETHOVEN Sinfonia n.8 op.93

Biglietto posto unico €12,00 (per i soci Unicoop Firenze €10,00) più eventuali commissioni di vendita. Biglietti acquistabili nei punti vendita del Circuito Ticketone (+ €2,50); online su www.ticketone.it (+ €1,50); sul luogo prima del concerto.

POGGIO A CAIANO: visita gratuita alle ore 20:00 su prenotazione a cura del personale della Direzione regionale musei della Toscana del Mic. È necessaria la prenotazione: tel. 055 877012 (da mar a dom 8:30-16:30).

CERRETO GUIDI: BUFFET a pagamento €15,00 Per info e prenotazioni cell. 328 0091341 (da lun a ven ore 9-11).

PETRAIA: visita gratuita dalle ore 19:30 alle ore 21:00 a cura del personale della Direzione regionale musei della Toscana del Mic. Le visite avverranno per singoli gruppi con partenze scaglionate ogni 30 minuti. BUFFET a pagamento €15,00 dalle ore 19:30.È necessaria la prenotazione ai numeri cell. 329 9238056 - 349 4747509.

Fonte: Ufficio Stampa