Fanno skate sul sagrato della Misericordia in piazza Duomo, volontario li allontana e viene aggredito

Ieri pomeriggio, un gruppo di ragazzi stava usando skateboard sul sagrato della sede della Misericordia di Firenze in piazza Duomo. Alcuni volontari e dipendenti dell'associazione hanno chiesto loro di andarsene, provocando una lite. Durante la discussione, uno dei giovani ha colpito un dipendente dell'associazione, che fortunatamente non ha riportato ferite. La polizia municipale è intervenuta e ha acquisito le immagini delle telecamere della Misericordia per identificare i responsabili. È stata presentata una denuncia contro ignoti e sono in corso indagini per rintracciare il gruppo di ragazzi.