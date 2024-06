Incidente auto-moto a Massarosa. Perde la vita un uomo

Un uomo di 69 anni di Massarosa è deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto in via di Montramito stamani verso le 7.

I rilievi dell'incidente sono iniziati con i carabinieri e proseguiti con la polizia municipale di Massarosa. L'uomo in sella ad una moto di grossa cilindrata, secondo quanto si apprende, proseguiva in direzione Viareggio e si è scontrato frontalmente con un'utilitaria che stava procedendo in direzione opposta condotta da un 24enne.

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto che è morto sul colpo, sbalzato in un fosso ai lati della strada. Senza esito i tentativi dei soccorritori che hanno provato a rianimare il 69enne. L'auto, dopo lo scontro con la moto, si è invece schiantata contro un albero. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia, ma le sue condizioni non sembrano essere gravi.