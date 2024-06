Istruzione e Formazione Professionale: due opportunità su Empoli

Sono due le opportunità sostenute dalla Regione Toscana a Empoli per gli studenti che dopo la terza media intendono scegliere un triennio IeFP, acronimo di Istruzione e Formazione Professionale, in alternativa a una scuola superiore tradizionale. Questo grazie allo scorrimento delle graduatorie che in queste settimane ha permesso di finanziare nuove iniziative anche in città per opera dell’agenzia capofila Forium, con sede a Santa Croce sull’Arno, in collaborazione con Centro Life, altra agenzia che ha sede in via San Mamante (nella torre del Centro*Empoli).

A Empoli, in aule a disposizione in via XI Febbraio in zona stazione, avranno infatti sede O.S.I. FI, percorso formativo per operatori ai servizi di impresa, e SHOPPING, dedicato ai servizi di vendita. Grazie a O.S.I. FI, gli studenti si specializzano in settori come la contabilità, il marketing e la gestione amministrativa aziendale, mentre in SHOPPING il focus è sul supporto e l’assistenza al cliente, in ambito fisico e virtuale, nell’organizzazione di ambienti e di spazi espositivi, nella predisposizione di iniziative promozionali e nella realizzazione degli adempimenti amministrativi basilari.

Nei due percorsi, che vedranno il loro avvio a settembre 2024, ogni anno gli studenti frequenteranno 990 ore di formazione per un totale di 2970 nel triennio. Si tratta di 1085 ore di formazione teorica (di cui 30 ore di accompagnamento), 1085 di formazione laboratoriale, 800 di alternanza scuola-lavoro. Possono iscriversi tutti i ragazzi che hanno ottenuto la licenza media entro la prossima estate o comunque con meno di 18 anni che hanno concluso la scuola secondaria inferiore negli anni precedenti. In poche parole, anche chi in questo momento sta studiando in un istituto superiore o ha abbandonato gli studi, se ancora minorenne, può rilanciarsi in questo percorso che fornisce, al termine del triennio, una qualifica professionale 3EQF riconosciuta in tutta Europa, con la quale si aprono tre strade: presentarsi al mercato del lavoro, iscriversi alla quarta superiore di un istituto professionale e quindi riprendendo il percorso “tradizionale”, infine seguire un percorso di quarta annualità IeFP per rafforzare le proprie competenze.

I corsi sono completamente gratuiti per chi li frequenta in quanto godono del finanziamento della Regione Toscana nell’ambito del programma “Giovanisì” a valere sui fondi dell’Attività 4.f.4 - “Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica IeFP” del Programma Regionale del FSE+ per il periodo 2021-2027. Le iscrizioni sono aperte fino al 13 settembre 2024: i posti sono comunque limitati. Informazioni su entrambi i corsi sono presenti sul sito www.forium.it e possono essere richieste alla mail info@forium.it e al numero di telefono 0571360069.

Fonte: Ufficio Stampa Forium SC