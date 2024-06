A Vinci torna 'Stazioni: in viaggio ai cipressi in tempi di guerra'

Un appuntamento annuale nato per riunire artisti visivi, musicisti, poeti, attori e amatori delle arti in un evento in cui tutti possono esprimersi liberamente in letture, musiche e installazioni di gruppo, ma anche condividere un’opera personale, una breve lettura, una piccola performance.

Ospitati dalla famiglia Lunardi ai famosi Cipressi della Fattoria Dianella,1, vicinissimi all’uscita FiPiLi di Empoli Centro, la serata è un’occasione per apprezzare le opere permanenti creati nel 2023 dagli artisti Alessio Londi e Chiara Lunardi, per godersi il tramonto con una vista a 360° delle colline toscane, e per parlare delle arti.

PROGRAMMA

Ore 18 – 19.30 Partenza Installazione collettiva

Letture collettive

Attori, Musicisti, Poeti – primi interventi

Ore 19,30 – 20,15 Le Stazioni d’arte - gli artisti si posizionano accanto alle loro opere e installazioni. Chi vuole può visitare un’artista per fare una domanda e parlare insieme dell’opera.

Ore 20,15 in poi Verso il tramonto e oltre Attori, Musicisti, Poeti – secondi interventi

Per l’installazione collettiva si chiede a ognuno di portare ai Cipressi una valigia o zaino con dentro 3 elementi: un elemento per la sopravvivenza, un elemento per sognare, un elemento da lasciare. Al vostro arrivo si posano i tre elementi accanto atre cartelli indicati e si costruisce insieme un’ installazione con le valigie ammucchiate. Quando andate via, potete portare via tutti gli oggetti. Sono molto benvenuti anche tutti quelli che vogliono semplicemente ascoltare e guardare; ma solitamente l’ispirazione di questo luogo magico fa nascere la voglia di condivisione e collaborazioni nuove.