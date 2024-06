In casa 2,5 chili di droga tra marijuana e hashish, arrestato 37enne

Un 37enne di origine peruviana è stato arrestato a Firenze perché in possesso di 2,5 chili di droga tra marijuana e hashish. L'uomo è stato fermato venerdì scorso in via Bolognese con quasi mezzo etto di marijuana e oltre 3.500 euro nello zaino. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha rivelato ulteriori due chili e mezzo di droga. La Polizia, insospettita dai movimenti sospetti del 37enne, che utilizzava bici e monopattini a noleggio evitando strade pattugliate, lo ha seguito e fermato. Ora l'uomo si trova agli arresti domiciliari.