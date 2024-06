Ruba alimenti dal valore di 700 euro in supermercato di Cisanello, denunciato

I carabinieri di Pisa continuano a svolgere attività di controllo del territorio. Nell'hinterland pisano, i militari della Sezione Radiomobile hanno identificato un automobilista che si è rifiutato di sottoporsi ai controlli per verificare l'eventuale uso di sostanze stupefacenti alla guida, portando alla sua denuncia.

A Pisa, i carabinieri hanno denunciato un cittadino straniero per furto aggravato in un supermercato nella zona di Cisanello, dove è stato sorpreso a rubare alimenti per un valore di oltre 700 euro. La merce rubata è stata recuperata e restituita.