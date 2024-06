Rubava nelle auto in sosta alle Cascine, arrestato

Venerdì scorso la polizia ha arrestato un 42enne di origine tunisina per furto su auto in sosta nel parco delle Cascine a Firenze. L'uomo è stato sorpreso a danneggiare il vetro posteriore di un'auto, rubando una bicicletta e una borsa con scarpe di marca. È stato fermato mentre tentava di allontanarsi con la bicicletta appena rubata. Inoltre, la notte scorsa è stato segnalato un furto nel locale Chalet Fontana in viale Galileo, dove ignoti hanno sfondato la porta d'ingresso e rubato il registratore di cassa contenente qualche centinaio di euro. La polizia ha avviato le indagini.