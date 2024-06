Torna la Festa dell’Unità a Santa Croce sull'Arno

Anche quest’anno, dal 25 giugno al 7 luglio si terrà la Festa dell’Unità. Nello spazio allestito in Largo Bonetti davanti ai capannoni del Carnevale. Il manifesto che abbiamo scelto è l’immagine di uomini, donne, famiglie, rappresentanti di istituzioni religiose, giovani e meno giovani. È un’immagine che ci rappresenta nel suo essere comunità di persone. La Festa dell’Unitá , più che mai, sarà un’occasione di incontro, di scambio di idee e di confronto libero, in un momento in cui il nostro partito è andato all’opposizione del governo del nostro comune.

Fonte: Partito Democratico di Santa Croce sull’Arno