Svolta storica, Ponsacco a destra: Gabriele Gasperini sindaco

Un nuovo comune della provincia di Pisa passa a destra. Gabriele Gasperini è il nuovo sindaco di Ponsacco. Con la sua coalizione di centrodestra, Gasperini si prende la fascia tricolore. Lo ha deciso il ballottaggio che si è tenuto domenica 23 e lunedì 24 giugno, dopo il primo turno di due settimane fa.

Le urne hanno dato il risultato poco fa, Gasperini ha vinto con il 56% circa dei voti, in consiglio prenderà 10 seggi. Ha sconfitto al secondo turno il candidato della coalizione di centrosinistra, ovvero Fabrizio Lupi, che si è fermato al 44& circa dei voti e otterrà 4 seggi.

Si esce dal doppio mandato di Francesca Brogi, che per dieci anni ha governato la città. Era una sfida tra csx e cdx, Lupi e Gasperini sono stati i più votati al primo turno due settimane fa. Dopo Terricciola, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno e Casciana Terme Lari il centrosinistra - e in quasi tutti i casi il PD - prende un'altra batosta in provincia di Pisa.